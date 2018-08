Terrificante incidente a Ostia sulla Via del Mare: moto contro auto, un morto e una donna ferita 

Moto contro auto, morto un 49enne italiano

Ennesimo incidente mortale sulle strade italiane, questa volta ad Ostia, dove un motociclista è deceduto a causa del violento schianto avvenuto con la sua moto contro una vettura.

Un motociclista è morto dopo essersi schiantato contro un’auto sulla Via del Mare, zona Ostia. La vittima è un 49enne, che ha impattato contro un’auto guidata da una donna di 56 anni, poi trasportata all’ospedale Grassi.

L’impatto è stato molto violento, purtroppo per il centauro non c’è stato niente da fare. L’uomo sarebbe morto sul colpo a causa delle gravi ferite riportate nello scontro.

La donna è stata soccorsa e portata d’urgenza all’ospedale Grassi ad Ostia. L’incidente mortale è avvenuto al km 22,900, all’altezza di via di Castel Fusano. Sul posto si è subito recata la polizia locale, allo scopo di procedere alla ricostruzione della dinamica dell’incidente.

Traffico in tilt sulla Via del Mare

Il traffico, in conseguenza al disastroso incidente, è stato bloccato in entrambe le direzioni fra via di Castel Fusano e via del Fosso di Dragoncello. Via del Mare è stata chiusa in ambo i sensi nel tratto dal semaforo di Ostia Antica al tunnel di Acilia per alcune ore.