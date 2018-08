Tragedia in mattinata, auto contro moto: 49enne muore sul colpo

Un’altra tragedia sulle strade. Uno scontro tremendo, quello che si è verificato questa mattina presto, che ha provocato la morte di un 49enne. Il tutto è avvenuto nelle prime ore del mattino, in via del Mare, nei pressi dell’incrocio con via Castel Fusano a Ostia.

Un motociclista di 49 anni, per cause ancora da chiarire, si è scontrato violentemente con una vettura che proveniva dal senso di marcia opposto. Un impatto molto violento, che non ha lasciato scampo al centauro: l’uomo è morto sul colpo.

Alla guida della Golf una donna 56enne

La strada è stata momentaneamente chiusa in entrambi i sensi di marcia dal semaforo di Ostia antica al tunnel di Acilia. Il provvedimento ha causato inevitabilmente grossi disagi al traffico in tutta la zona. Sul posto è giunta la polizia locale per effettuare i rilievi.

In seguito sono state rese note le generalità del deceduto, che si chiamava Cristian Sellari. La sua Yamaha si è scontrata frontalmente con una Volkswagen Golf. I sanitari del 118 hanno tentato di tutto per rianimare il 49enne, ma per lui non c’è stato nulla da fare.

Alla guida della Golf si trovava una donna di 56 anni, rimasta ferita e trasportata dall’ambulanza all’ospedale Grassi di Ostia.