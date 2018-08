Giovedì 2 agosto 2018: stasera in Tv Don Matteo, Dio esiste e vive a Bruxelles, Nonno Scatenato e Ip Man

Cosa c’è in onda stasera in tv? Newnotizie vi dà la possibilità di scoprirlo! Di seguito sono riportati film e programmi che andranno in onda oggi 2 agosto sulle principali reti nazionali in chiaro.

Molte le serie tv in onda stasera e i film, di seguito potrete trovare trame e trailer, in tal modo potrete decidere in anticipo cosa guardare. Naturalmente, la programmazione potrebbe subire alcuni cambiamenti, ma questo noi non possiamo saperlo con largo anticipo.

Stasera in TV, giovedì 2 agosto 2018. L’elenco completo dei programmi in prima e seconda serata

Rai 1

21:25 – Don Matteo 10 – La promessa

23:45 – Codice La vita è digitale – La società dei fake

Rai 2

21:25 – Rosewood – Verità e Cuba Libre – Il Karma e i fratelli Panitch – Mummie e collassi

23:50 – Crazy Ex-Girlfriend – Josh non ha idea di dove io sia

Rai 3

21:15 – Dio esiste e vive a Bruxelles

23:25 – TG3 Linea notte estate

Rete 4

21:27 – Asso

23:32 – 7 chili in 7 giorni

Canale 5

21:26 – Nonno scatenato

23:10 – Speciale TG5

Italia 1

21:15 – Battiti Live

23:55 – Street Food Battle

La 7

21:10 – Nomad – The warrior

23:15 – Mongol

Tv 8

21:30 – Ip Man

23:30 – Fight Club

Cielo

21:15 – Pressure

23:15 – Le Novizie

Iris

21:00 – The american

23:11 – Presagio finale

Stasera in TV, giovedì 2 agosto: trame e curiosità dei film in onda stasera

Di seguito, trame, curiosità e trailer dei principali film in onda stasera. Le trame sono tratte dal web.

Dio esiste e vive a Bruxelles (Rai 3): Dio esiste e vive a Bruxelles con una moglie timorosa e una figlia ribelle. Il figlio, più celebre di lui, è fuggito molti anni prima per conoscere gli uomini piu’ da vicino, morire per loro e lasciare testimonianza e testamento ai suoi dodici apostoli. Egoista e bisbetico, Dio governa il mondo da un personal computer facendo letteralmente il bello e il cattivo tempo sugli uomini.

Asso (Rete 4): Asso è un accanito giocatore di carte che non rinuncia al tavolo verde neppure durante la prima notte di nozze. Vince la partita contro un campione, ma la sua vittoria scatena la rabbia degli avversari che lo uccidono. Per rimediare alla sua trascuratezza verso la moglie, Asso ottiene di tornare da lei come fantasma per proteggerla e indurla a un altro matrimonio.

Nonno scatenato (Canale 5): Jason sta per sposarsi con la figlia del suo capo e diventare così socio nello studio legale del suocero. Quando però il puritano Jason cade nella trappola del nonno Dick, che lo costringe ad accompagnarlo a Daytona per le vacanze di primavera, le sue nozze vengono messe seriamente a rischio.

Nomad – The warrior (La 7): Kazakistan diciottesimo secolo, un giovane guerriero cerca di riunire sotto una unica bandiera le tribù nomadi che, in lotta tra di loro, dilaniano il paese.

Ip Man (Tv 8): Maestro di arti marziali chiamato Yip Man decide di combattere il generale giapponese Miura che ha invaso la sua città con l’intenzione di sottomette i cinesi.