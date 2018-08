Massacrato per pochi euro: Angelo, 86 anni, muore a sei mesi dalla violenta rapina in casa

Massacrato per una rapina, 86enne muore

Non ce l’ha fatta, alla fine, Angelo Puppin, 87 anni, il pensionato di Torre di Mosto (Vicenza) che a fine gennaio era stato massacrato da due rapinatori per qualche centinaio di euro.

L’anziano era stato aggredito in casa sua a Staffolo, frazione di Torro di Mosto, dove viveva solo in una casa sulla provinciale 57.

Verso le 19 di sera del 29 gennaio l’uomo aveva sentito bussare alla porta: erano due uomini che si sono presentati come incaricati per la riscossione dell’affitto. Puppin fece presente che non doveva pagare alcun affitto e per spiegarsi meglio, commise l’errore di aprire la porta. I due gli furono addosso in pochi secondi: è stato aggredito, spintonato, e quindi gettato a terra dove batté la testa con violenza iniziando a perdere sangue. I malviventi lo hanno lasciato così, rubandogli dai pantaloni il portafoglio e fuggendo.

Gli rubarono qualche centinaio di euro che l’87enne aveva via per pagare le bollette.

Dopo sei mesi dall’aggressione è spirato

L’anziano chiamò i soccorsi trascinandosi a fatica verso il telefono. Soccorso, gli furono diagnosticate diverse fratture, un trauma cranico, una frattura coxo femorale, al bacino. Purtroppo l’anziano signore però non è riuscito a riprendersi dalle ferite, e dopo sei mesi dalla brutale aggressione è deceduto.

L’aggressione a Puppin aveva sconvolto la comunità. Un nipote ha commentato, comprensibilmente furioso: «Dopo una vita di lavoro non è giusto finire così».