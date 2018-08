Nadia Toffa su Instagram: arriva la notizia tanto attesa dai fan

Nadia Toffa arriva la notizia tanto attesa dai fan

Sono stati mesi difficili per Nadia Toffa, la conduttrice ha dovuto lottare contro il cancro ed è stata spesso debilitata dalle cure a cui si è sottoposta. Sul finire della passata stagione l’improvvisa assenza dai palcoscenici televisivi e la concomitante assenza di comunicazione sui social hanno messo in apprensione i fan che quasi quotidianamente andavano in cerca di notizie sulla salute della conduttrice delle Iene. Passato quel periodo Nadia è tornata a parlare con i propri follower sui social, postando anche immagini che la ritraevano con un sorriso sfolgorante. L’ultima della serie risale a ieri sera, una foto che la ritrae con il consueto sorriso, il turbante in testa ed una sciarpa giallo fluo al collo, sotto la quale scrive: “Pronta per uscire. Voi che fate? Io cenetta! #buonaserata e un abbraccio mega ah ma si è Capito che mi piace il fluo?? #amoilfluo #energia #sorrisi”. Un messaggio che ha generato la solita pioggia di commenti degli utenti, sempre pronti a starle accanto almeno con il pensiero.

Nadia Toffa risponde ad un fan: “Quando torno in tv? Ci rivediamo a Settembre”

Poco dopo l’inviata delle Iene ha anche rilasciato una bella notizia in anteprima per i suoi fan riguardante il suo ritorno in televisione. Uno dei follower, infatti, le ha chiesto quando e se sarebbe tornata a lavorare e lei ha candidamente risposto: “Ci vediamo a settembre con le dirette delle Iene. Ora inizio le vacanze”. Pare, insomma, che il periodo più pesante sia passato e che adesso la conduttrice possa dedicarsi ad un meritato riposo, così da ricaricare le pile per la prossima stagione televisiva.