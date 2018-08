Una figura umanoide inquietante si affaccia dal bosco, di cosa si tratta? -Video

Creatura umanoide minaccia un animale nei boschi canadesi, di cosa si tratta?

Un video apparso ieri su Youtube mostra qualcosa di strano che si affaccia tra gli alberi di un bosco canadese, a filmare l’insolita creatura dall’aspetto simile a quello di un uomo è una giovane canadese. Audrey Frechette, fermatasi in quel luogo per filmare un alce che sostava pericolosamente sul ciglio della strada. Rivedendo il video, però, la ragazza si rende conto che dietro all’animale c’è una strana figura che sembra appropinquarsi verso di esso con fare predatorio. Le movenze caracollanti, la schiena curva ed il muso schiacciato lo rendono insolito ed inquietante. Qualche istante dopo ci si accorge anche che la creatura rinuncia all’intento di avvicinarsi alla preda e torna qualche passo più indietro per sostare tra gli alberi, come se attendesse che l’auto dove si trova la reporter improvvisata se ne vada.

Le reazioni al video sulla strana creatura dei boschi: “Sembra Gollum”

Nel vedere la figura esile di questa inconsueta creatura, le sue movenze incerte e l’aspetto umanoide in molti hanno ritrovato una rassomiglianza con uno dei personaggi del signore degli anelli, quel Gollum che, stregato dal potere dell’anello, minaccia fino all’ultimo la missione assegnata al protagonista Frodo. Non a caso il primo commento è stato: “Sembra gollum”, seguito da un altro che ne cita la frase più famosa: “Il mio tessoro”. Altri si limitano a sottolineare come quanto appena visto sia inquietante: “Non so cosa sia ma mi ha mandato fuori di testa”. Ma se la maggior parte degli utenti sta al gioco tentando di indovinare cosa sia c’è anche chi cerca di razionalizzare e suggerisce che si tratta solamente di un effetto ottico, oppure che si tratta del mitologico Rake, una belva umanoide che secondo la tradizione canadese si nasconde nei boschi ed aggredisce animali ed umani senza ragione.