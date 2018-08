Voragine si apre all’improvviso in un campo e terrorizza i residenti: è la porta dell’inferno?

Una voragine gigante si apre in un campo terrorizzando i residenti

In una campagna vicina al villaggio russo Neledino è apparso da un giorno all’altro un gigantesco dolino, fenomeno geologico che consiste in una buca formatasi dall’erosione della roccia circostante. I residenti sono rimasti sconcertati dal trovarsi di fronte ad un’enorme buca nel terreno larga 32 metri e profonda 50 e l’hanno soprannominata “Il cancello dell’inferno”. La notizia dell’apparizione improvvisa della voragine si è diffusa in fretta nelle zone limitrofe alla fattoria e presto la pericolosa apertura sul terreno è divenuta una meta turistica.

L’amministrazione locale intenta ad evitare che la curiosità dei compaesani possa tramutarsi in una tragedia (nel caso in cui uno dei turisti finisse all’interno della buca inavvertitamente) ha contattato una commissione di geologi esperti per un parere sulla possibilità di chiudere la voragine con un esplosione controllata.

Far esplodere la voragine potrebbe causare danni più gravi

I primi pareri giunti sull’idea di far saltare l’interno della voragine con dell’esplosivo per seppellirla con detriti di roccia e terra sono stati negativi. Anna Smirnova, geologa di una compagnia a tutela del carso e della costa, ha predicato cautela poiché un’esplosione potrebbe causare una voragine ancora più grande. A suo avviso, infatti, sarebbe più prudente chiudere la zona al pubblico e permettere agli studiosi di analizzare la zona per comprendere se in altri punti del terreno si stanno verificando i primi segni di un erosione dannosa: “Dovremmo continuare a tenere sotto controllo la zona – dice la dottoressa Smirnova – controllando se ci sono altre buche o zone di terreno smosse”. Ma l’amministrazione comunale attende il responso di geologi più esperti prima di prendere una decisione.