Rassegna 3.8. Copenaghen approva legge contro il burqa in pubblico: esplode la protesta

Rassegna Stampa 3 agosto 2018

Ofsc Report Esteri. La Danimarca approva legge contro il burqa, ma esplode la protesta. LA SINISTRA SCENDE IN PIAZZA INSIEME ALLE DONNE MUSULMANE.

Il Messaggero Interni. Choc a Terni, neonato trovato dentro un sacchetto nel parcheggio di un supermercato: è morto.

Il Sussidiario Interni. Pisa, caso Scieri: arrestato ex caporale Panella per omicidio. Ultime notizie: parà vittima di nonnismo.

Emanuele Scieri non si è suicidato: svolta nel caso del parà morto in caserma a Pisa 19 anni fa. Ultime notizie, un arresto per concorso in omicidio: cosa avvenne quel 16 agosto ’99?.

Il Messaggero Interni. Italiano scomparso in Turchia, l’appello in un video: «Mi uccideranno, aiutatemi».

Il Giornale Interni. Salvini chiude l’Italia ai clandestini: schierata la polizia al confine.

Il ministro dell’Interno ordina controlli a tappeto su tutti i valichi. In pochi giorni intercettati 1.144 immigrati irregolari.

Il Giornale Interni. Il papà di Daisy minaccia: “Noi via dall’Italia” Ma ora spuntano due arresti e una condanna.

Sentenza in primo grado di 5 anni e 4 mesi per appartenenza a un clan nigeriano.

Il Messaggero Economia. Alitalia tornerà compagnia di Stato: l’operazione ora è possibile.

BsNews Interni. Brescia e Nave cercano Manuela Bailo: manca da casa da sabato.

La 35enne non dà sue notizie da giorni: stando alle prime ipotesi si tratterebbe di una sparizione volontaria per motivi personali..