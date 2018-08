Si schianta contro il muro col suo furgone, muore un uomo di 57 anni

Perde il controllo del mezzo e sbatte contro un muretto: muore un uomo di 57 anni

Terribile incidente nella notte ad Avezzano, un uomo di 57 anni ha perso la vita dopo che il suo mezzo si è andato a schiantare contro un muretto. Secondo una prima ricostruzione dei fatti fornita dalle autorità ai giornali locali, il sinistro si è verificato intorno alle 5:00 del mattino in via Nuova, nella periferia sud della città. Sebbene ancora non sia stata fornita la dinamica ufficiale dell’accaduto risulta chiaro dai rilevamenti effettuati che non sono coinvolti altri veicoli e che, dunque, l’uomo abbia perso il controllo del mezzo da solo per cause ancora in via di accertamento (si pensa ad un colpo di sonno o ad un malore improvviso).

Sbanda con il furgone: l’urto con il muretto e l’intervento dei soccorsi

Dopo aver perso il controllo del furgone, l’uomo è finito sul margine della strada ed è andato a sbattere contro un muretto in maniera violenta, violenza dell’impatto causata dall’assenza di frenata prima del contatto con il muro. Sul luogo sono arrivati i soccorsi ed una pattuglia della polizia municipale. Gli operatori dell’ambulanza hanno estratto l’uomo dal mezzo in condizioni gravi e dopo un primo soccorso lo hanno trasportato d’urgenza in ospedale dove è deceduto dopo qualche ora.