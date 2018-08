Un orso “invade” la cucina di una 95enne. Lei lo manda via per ben due volte

Le autorità sono a caccia di un orso di colore nero che si è intrufolato nella cucina di una pensionata per ben due volte in un giorno. Anna Stady ha detto che è rimasta “molto infastidita” dopo aver trovato l’animale mentre curiosava nelle mensole della sua cucina. Il fatto è avvenuto a Vancouver, in Canada. La signora, che ha 95 anni, non si era resa conto che l’animale era riuscito ad entrare in casa sua finché non ha sentito dei rumori provenire dalla sua cucina mentre stava guardando la televisione.

Parlando alla televisione locale, l’anziana ha raccontato di essersi sentita molto seccata. “Gli ho detto di andare via – ha spiegato la 95enne – è andato a metà strada verso il cortile e ho detto “No! Vai a casa!”.

“Ma non voglio che lo uccidano”

Secondo la signora Stady, l’animale ha lasciato la sua proprietà a mani vuote. Ma poco dopo, la 95enne ha sentito di nuovo uno strano fruscio: l’orso era tornato. “Ha fatto un casino – ha detto la donna alla tv di Vancouver – Ero davvero seccata con lui e gli ho detto di andarsene. Mi ha guardato e poi ha afferrato qualcosa, non so cosa fosse, e si è dileguato”.

I funzionari hanno sistemato una trappola all’esterno dell’abitazione della signora Stady nel tentativo di catturare l’orso se dovesse decidere di tornare. Tuttavia, la 95enne spera che nessuno riesca a catturare l’animale selvatico. “Spero che non lo prendano – ha detto la signora Stady – perché dicono che se lo fanno, poi devono ucciderlo. Era un bell’orso nero, carino e cicciottello”.