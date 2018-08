Incidente terribile, ferite troppo gravi. Sgomento in città per la sua morte

Una notizia che è arrivata dopo poche ore in città e ha suscitato profonda commozione nella popolazione di Lecco. Lodovico Fiocchi, 60 anni, figlio del senatore Piero Fiocchi e fratello di Giovanni e Stefano, attuale presidente della Fiocchi Munizioni spa, ha perso la vita in seguito ad un violento incidente stradale avvenuto in Uruguay.

Il tragico schianto si è verificato ieri mattina, nella periferia di Sarandi Grande. Stando alle prime ricostruzioni dell’accaduto, l’uomo si trovava alla guida della sua vettura quando ad un certo punto, per cause ancora da chiarire e su cui è in corso un’indagine da parte delle forze dell’ordine locali, l’auto di Lodovico Fiocchi si è scontrata con un camion che proveniva dall’opposta carreggiata.

Troppo gravi le ferite riportate nello schianto

L’impatto è stato tremendo. Sul luogo del disastro sono subito giunti i soccorsi, ma per Lodovico Fiocchi non c’è stato niente da fare: troppo gravi le ferite riportate in seguito al violentissimo incidente. Il 60enne lascia la moglie Elena e tre figli: Pietro, Matilde e Leonardo.

La notizia della morte di Lodovico Fiocchi ha lasciato senza parole tutta la popolazione di Lecco e anche il settore imprenditoriale. L’uomo aveva gestito per anni l’Aerosol Service di Valmadrera, interrompendo l’incarico tre anni fa.