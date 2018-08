Maltempo pericoloso sull’Italia: spaventosa tromba d’aria e un giovane colpito da un fulmine

Un ragazzo colpito da una scarica elettrica

Solleone ma anche fenomeni meteo ‘estremi’. Non solo temperature record su gran parte dell’Italia: nelle ultime ore il belpaese ha dovuto fare i conti anche con violenti nubifragi che hanno colpito alcune città, su tutte quella di Macerata che è stata allagata da un ingente quantitativo di acqua caduta nell’arco di una manciata di minuti. E da trombe marine e d’aria, come quella avvistata al largo della Sardegna e quella che invece si è abbattuta da Ugento fino a Porto Cesareo, nella provincia di Lecce, Puglia, interessando diversi chilometri di costa e sradicando alberi lungo il suo percorso. Ma non solo: un capannone sulla 274 è stato letteralmente scoperchiato dalla furia dei venti e lamiere, rami ed altri oggeti sono stati lanciati a centinaia di metri di distanza. Alcuni testimoni sono anche riusciti a filmare la tromba d’aria prima che la situazione si facesse troppo pericolosa.

Ma il maltempo ha interessato anche altre zone della regione ed in particolare l’area a nord del litorale ionico: nella zona di Punta Prosciutto infatti un giovane di 24 anni è stato colpito da un fulmine. La scarica elettrica si è abbattuta su un palo dell’illuminazione andando a raggiungere anche il ragazzo che si trovava poco distanza; è stato immediatamente soccorso dal personale del 118 e trasportato nell’ospedale di Manduria, dove non si troverebbe in pericolo di vita.

Daniele Orlandi