Sabato 4 agosto: stasera in Tv Ti ricordi di me?, Frammenti di un inganno, Il signore degli anelli e Le week-end

Sabato 4 agosto: stasera in Tv Ti ricordi di me?, Frammenti di...

Anche oggi, sabato 4 agosto 2018, Newnotizie.it vi fa scoprire cosa ci sarà stasera in tv sulle principali reti nazionali in chiaro: come sempre, vi ricordiamo che non siamo responsabili di variazioni dell’ultimo minuto (che ci rimarranno ignote).

Un sabato sera ricco di film, e serie televisive, di seguito trovate trame e trailer dei film in onda stasera sabato 4 agosto 2018.

Stasera in TV, sabato 4 agosto 2018. L’elenco completo dei programmi in prima e seconda serata

Rai 1

21:25 – Ti ricordi di me?

23:10 – Petrolio

Rai 2

21:07 – Frammenti di un inganno

22:45 – Blue Bloods Scuola di vita

Rai 3

21:30 – Per un pugno di dollari

23:45 – Amore criminale Storie di femminicidio

Rete 4

21:25 – The transporter – Cuore di padre/ Cuore di ghiaccio

23:09 – L’insegnante va in collegio

Canale 5

21:25 – Pooh 50 – L’ultima notte insieme

00:35 – TG5 – Notte

Italia 1

21:11 – Il signore degli anelli – La compagna dell’anello

00:45 – DUNE 2000

La 7

21:10 – Little Murders – Un cadavere sul cuscino – Prima TV

23:00 – Little Murders -Il gatto e il topo – Prima TV

01:05 – In Onda

Tv 8

20:00 – Inter – Lione

22:55 – Delitti

Iris

21:00 – Le week-end

23:05 – Il cavaliere Lagardere

Cielo

21:15 – Interno di un convento

22:45 – Cam Girlz

Stasera in TV, sabato 4 agosto: trame, curiosità e trailer dei film in onda stasera

Di seguito, trame, curiosità e trailer dei principali film in onda stasera. Le trame sono tratte dal web.

Ti ricordi di me? (Rai 1): Costretta a fare i conti con la vita, il lavoro e la famiglia, Bea è una giovane donna che soffre di narcolessia e di perdita della memoria in seguito a grossi choc emotivi. Ricky, invece, è l’autore di improbabili storie per bambini che a Roma divide casa con una coppia. Come Bea, anche Ricky ha una patologia: è cleptomane.