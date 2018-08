Strage stradale nella notte: macchina con quattro giovani fuori strada, due perdono la vita

Cuneo, l’incidente stradale tra Faule e Moretta

Una terribilequella che sta ricoprendo le strade italiane e che non dà segno di volersi fermare. Anche stanottesulla strada ed alte due sono rimaste ferite in un incidente mortale verificatosi in provincia di(Piemonte).

Erano le 04:00 di questa mattina quando una macchina che trasportava quattro passeggeri, autista compreso, è uscita fuori di strada finendo in un campo dove si è cappottata. L’automobile stava percorrendo la Strada Provinciale 663 che consente di arrivare da Faule a Moretta. A bordo della vettura quattro ragazzi giovanissimi: due di loro, entrambi 23 anni, sono morti. Gli altri due sono stati trasportati in ospedale per ricevere tutte le cure del caso. Uno dei sopravvissuti è arrivato in codice rosso all’ospedale Santissima Annunziata di Savigliano; il quarto è stato più fortunato: per lui ferite più leggere da codice giallo. I quattro giovani, tutti di Moretta e tutti 23enni, stavano presumibilmente rientrando a casa dopo aver trascorso una serata fuori.

Cuneo, le Forze dell’Ordine indagano sulla dinamica dell’incidente

I Carabinieri di Cavallermaggiore cercheranno adesso di capire come e perché la macchina sia uscita fuori strada. Sul posto sono intervenute anche le ambulanze arrivate da Saluzzo e Carmagnola: i medici hanno cercato di rianimare una delle due vittime, senza riuscire a salvargli la vita. L’altro ragazzo è morto sul corpo e per riuscire a tirare fuori i due ragazzi, intrappolati nelle lamiere, è stato necessario l’intervento dei Vigili del Fuoco.

(Foto d’archivio)

Maria Mento