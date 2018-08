Tragedia in volo: si schianta un elicottero, sono morti tutti

Morti i 18 occupanti dell’elicottero

Un incidente che non ha lasciato scampo a nessuno. Sono morti tutti gli occupanti di un elicottero che, dopo aver urtato contro un altro velivolo, si è schiantato a terra. Il mezzo interessato dal grave incidente è un elicottero Mi-8 della compagnia aerea russa UTair che avrebbe, per ragioni ancora da chiarire, colpito un altro elicottero mentre si trovava in volo; a bordo c’erano quindici passeggeri e tre membri dell’equipaggio e nessuno ha avuto il tempo per cercare di mettersi in salvo, sono morti tutti. Entrambe i velivoli, stando a quanto riportato dai media locali, erano decollati da Vankor, una zona del territorio di Krasnojarsk particolarmente ricca di giacimenti petroliferi.

Le persone decedute nello schianto infatti pare che lavorassero proprio in uno di questi giacimenti, erano infatti impiegati di una società, stando ai media russi, affiliata alla Rosneft, compagnia petrolifera statale. Sull’incidente, avvenuto sopra il Circolo Polare Artico, Siberia, è stata avviata un’inchiesta per chiarire se all’origine vi sia un errore umano, un problema meccanico o elettronico o legato alle condizioni meteorologiche.

Daniele Orlandi