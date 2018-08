Gianluca Vacchi compie 51 anni. Ma a far discutere è il video in cui balla sui tacchi

Gianluca Vacchi fa il compleanno e compie 51 anni.

L’imprenditore, digei, influencer et cetera et cetera bolognese ha celebrato il suo genetliaco con un video messaggio su Instagram in cui ha ricordato come il compleanno sia un giorno come un altro, a fronte di 364 non compleanni in cui è ancor meglio celebrare la vita.

Un messaggio positivo per gli undici milioni di follower di Gianluca Vacchi che – solo qualche giorno fa – hanno visto la webstar dare spettacolo (?) ballando sui tacchi con un costume da donna, in un video in cui l’uomo sembra – piuttosto che una persona davvero divertita dalla paradossale situazione – l’imitazione di se stesso.

Ed in tal senso sono da leggere le ficcanti parole di Concita Borrelli, pubblicato sul Messaggero e rilanciate quest’oggi da Dagospia:

“Ora però dobbiamo riflettere, spegnendo i riflettori, la musica, rientrando in rada, guardando l’ alba e spiare Vacchi per quello che è. In una foto del 2008 è un quarantenne, anche un po’ cumenda, ma con la faccia di ragazzo. Oggi, proprio oggi, che compie solo cinquantuno anni, beh, ne dimostra tanti tanti di più. La sua giovinezza è proprio volata via. Gli dispiacerà, o forse lo saprà, ma gli manca quella freschezza che tanti suoi coetanei hanno. Il balocco abbronzato che cazzeggia quale icona di allegra ricchezza, non ha più nulla di giovane, al più è un giovanilista come fosse un anziano curato e di provincia baciato da fortune e donne.

Non ha giovane la pelle, né lo sguardo. Non profuma di quella seconda chance che oggi a cinquanta ci concediamo un po’ tutti. E forse perché Vacchi gioca come i ragazzini a scuola, al parco, sulla sabbia. E questo fa vecchio, fa nonno che non si arrende. Vacchi dovrebbe stasera postare una foto di spalle al tramonto, una foto rubata. Abbracciato ad un amore vero. E i suoi follower, più che sorpresi, sì che alzerebbero il calice d’ augurio con un sincero Enjoy yourself”.



