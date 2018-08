Gravissimo incidente stradale nel centro Italia: ancora un morto e un ferito

. Un uomo ha perso la vita e una donna- la sua compagna- è rimasta gravemente ferita in un incidente stradale avvenuto nel tardo pomeriggio di ieri nel territorio comunale di Fara Sabina. Le condizioni della donna sono gravi.

Fara Sabina, la macchina ha impattato contro un cancello

Sabato 4 agosto 2018, ore 18:30. La coppia viaggiava, con la propria vettura, sulla Via Salaria quando è uscita fuori strada e ha impattato contro un cancello che si trovava sulla traiettoria percorsa dalla macchina. Nell’impatto ha perso la vita Pasquale Campa, 60 anni, che in quel momento si trovava seduto sul sedile anteriore, lato passeggero. Alla guida dell’automobile la compagna di lui, 53 anni, che è stata ricoverata al Policlinico Gemelli di Roma dopo esser stata soccorsa con l’eliambulanza. Le condizioni della donna, originaria di Cecchina, risultano gravi.

Fara Sabina, ancora sconosciute le cause dell’incidente

La Via Salaria è stata chiusa in entrambi i sensi di marcia per permettere agli addetti ai lavori di realizzare i necessari rilievi e di compiere le operazioni di salvataggio. Sono intervenuti non solo i sanitari del 118 ma anche i Vigili del Fuoco che hanno dovuto estrarre dalle lamiere i corpi delle due sfortunate vittime di questo incidente, l’ennesimo di una lunghissima serie di sinistri mortali accaduti dall’inizio dell’anno sino ad oggi. Adesso si dovrà cercare di comprendere quale sia stata la dinamica dell’incidente e per quale motivo la Mercedes su cui viaggiava la coppia sia uscita di strada.

(Foto d’archivio)

Maria Mento