Scossa di terremoto di magnitudo 7.0 nel sud-est asiatico: è allarme tsunami

Indonesia, il forte terremoto ancora nella zona dell’isola di Lombok

Soltanto una settimana fa, in, un fortissimoche aveva causato 14 morti e più di 160 feriti ( qui il link per leggere il nostro articolo sulla vicenda). Da poco è arrivata una notizia di quelle che non fanno ben sperare:a causa di una nuovastavolta diche ha colpito il Paese del sud-est asiatico qualche ora fa.

L’isola di Lombok, già colpita dall’evento sismico di una settimana fa, è ancora quella maggiormente ferita dalle scosse telluriche che stanno interessando in questi giorni le isole dell’arcipelago indonesiano. L’epicentro del sisma, avvenuto alle ore 06:46 locali, è stato individuato nelle vicinanze della costa dell’isola, secondo quanto registrato dallo US Geological Survey. Lombok non è lontanissima dalla famosa Bali, che si trova più ad oriente.

Indonesia, lanciato l’allarme tsunami

Non siamo ancora in grado di dire con certezza quali e quanti danni il terremoto abbia arrecato alle costruzioni delle isole indonesiane, né se questa volta si dovranno contare morti e feriti. Intanto, sui social stanno iniziando a spopolare i video dei terribili momenti della scossa tellurica che qualcuno è riuscito a riprendere, probabilmente in modo casuale. Al momento possiamo dire che alcuni hotel sono stati evacuati e che l’Agenzia governativa BMKG asserisce che stavolta, a differenza di quanto avvenuto una settimana fa, è stato attivato l’allarme tsunami.

Seguiranno aggiornamenti.

