Tragedia in volo: velivolo d’epoca si schianta al suolo, 20 morti

Doveva essere una escursione panoramica su un velivolo d’epoca (un Juncker Ju-52, trimotore prodotto a partire dal 1930 in Germania, di proprietà della Ju-Air), s’è trasformato una tragedia: l’escursione in terra svizzera di 17 persone (in totale il velivolo può contenere 20 persone, con 17 posti passeggeri e 3 posti per l’equipaggio) s’è trasformata in una carneficina, considerando che – secondo quanto riportato dai media locali – tutte le persone presenti sull’aereo sono morte (ivi compresi i membri dell’equipaggio).

Secondo le prime ricostruzioni, a causare il terribile incidente sarebbe stato il calore: la giornata parecchio afosa ha reso l’area più rarefatta, peggiorando le prestazioni dell’apparecchio.

Lo schianto è avvenuto sul Piz Segnas, a 2.540 metri, nel cantone dei Grigioni: l’aereo era partito da Locarno in direzione Dubendorf.

Si tratta del secondo incidente aereo in poche ore sulle apli svizzere:poche ore prima, un piccolo velivolo da turismo era precipitato in un bosco della Svizzera centrale, portando alla morte di un’intera famiglia.