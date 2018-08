Camion esplode in tangenziale: scene apocalittiche da Bologna. Il bilancio peggiora: 2 morti e 84 feriti

. Tantissima paura per gli abitanti del capoluogo emiliano, e soprattutto per quelli che abitano in periferia. Qui, nel quartiere di Borgo Panigale, un camion è esploso causando un vasto incendio a cui sono seguite diverse altre esplosioni. Queste ultime sarebbero state avvertite da diverse zone della città.

Esplosione a Bologna, tutto è partito da un incidente

Sarebbe stato un incidente stradale a causare lo scenario apocalittico nel quale si è ritrovato poche ore fa il quartiere bolognese di Borgo Panigale. Un camion che trasportava sostanze infiammabili avrebbe impattato contro un altro mezzo, causando l’esplosione ed il successivo incendio.

La situazione drammatica ha richiesto la chiusura dell’autostrada A4– in entrambi i sensi di marcia- tra Bologna Casalecchio e l’imbocco del bivio della Bologna-Taranto.Il bilancio, che rischia di aggravarsi nelle prossime ore, è già drammatico: si parla di 2 morti, 14 feriti in gravissime condizioni ed altri 80 feriti in condizioni meno gravi.

Le altre esplosioni che si sono avvertite provengono da concessionarie di auto che si trovano in zona: sarebbero esplose diverse autovetture. Il disastroso evento ha intaccato anche le infrastrutture stradali, causando il crollo di un ponte. In questo momento i Vigili del Fuoco sono al lavoro per domare la fiamme ed anche il Sindaco, da Facebook, ha lanciato l’appello di usare i mezzi di trasporto solo se strettamente necessario in quella zona di Bologna.

Bologna, il video dell’esplosione del camion è già su Facebook

Un breve video dell’esplosione, della durata di circa 20 secondi, è stato pubblicato su Facebook più o meno un’ora fa. Nel video, girato dall’interno dell’abitacolo di una vettura, si vede la strada tangenziale e sul fondo ergersi verso il cielo una colonna di fumo nero. Ad un certo punto, le fiamme di una violentissima esplosione prendono il posto del fumo. Ci scusiamo sin da ora con i nostri lettori per la bestemmia che sentiranno visionando il video qui proposto.

Maria Mento

EDIT: Aumentano man mano le cifre legate al bilancio drammatico dell’incidente di oggi pomeriggio. Al momento si contano due morti e 84 feriti, di cui 14 gravi (secondo quanto riferito dai responsabili del soccorso sul posto). Fra i feriti anche undici carabinieri e due poliziotti della stradale, presenti da prima sul luogo per gestire il traffico dopo un incidente precedente.