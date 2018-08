Insolita fuga dall’ospizio per due anziani: vengono ritrovati alle tre di notte in un festival heavy metal

: due anziani ospiti di un ospizio a Dithmarschen (nel nord della Germania) hanno fatto notizia per una insolita fuga dalla casa di riposo.

I due anziani, infatti, hanno fatto perdere le traccie di sé per recarsi al Wacken Open Air Festival, la kermesse di musica heavy metal più grande d’Europa (organizzata dal 1990 nel piccolo paese di Wacken, per l’appunto, a circa 70 km da Amburgo): sono stati quindi trovati alle tre di notte “confusi e frastornati” (a testimonianza che, per quanto la passione sia grande, non si può fare nulla contro gli effetti dell’età. E capiranno benissimo i nostri lettori meno giovani quanto è facile sentirsi confusi e frastornati alle tre di notte).

Nonostante ciò, secondo quanto riferito dalle fonti web che parlano di questa insolita vicenda, i due anziani non sarebbero voluti tornare all’ospizio ma la polizia – immediatamente allertata – avrebbe persuaso i due. Come riportato dalla portavoce della polizia Merle Neufeld alla radio tedesca Norddeutscher Rundfunk: “Ovviamente erano fan del festival metal. La casa di cura ha organizzato un rientro a casa dopo che la polizia li ha ritrovati”.