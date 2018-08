Lunedì 6 agosto: stasera in Tv Temptation Island, Rocky IV, Tower heist e tanto altro cinema

Cosa andrà in onda stasera in tv, 6 agosto 2018 sulle principali reti nazionali in chiaro? Newnotizie vi fa scoprire cosa andrà in onda nel palinsesto serale dei principali canali del digitale terrestre, a meno di variazioni dell’ultimo minuto (che ci rimarranno ignote).

Dopo tanta attesa da parte dei fan va in onda stasera l’ultima puntata di Temptation Island. Il docureality che racconta la forza e la debolezza dei rapporti di coppia. Diverse sono le ragioni che spingono le coppie ad avventurarsi in questo viaggio all’interno del proprio amore: dal voler verificare la forza della propria relazione, all’esigenza di mettere una distanza ad una convivenza totalizzante o il desiderio di riflettere su una progettualità di coppia ancora mancante. Le coppie sono state separate per 21 giorni. Tanti sono anche in film, di seguito trovate trame e trailer dei film in onda stasera lunedì 6 agosto 2018 in prima e seconda serata.

Stasera in TV, lunedì 6 agosto 2018. L’elenco completo dei programmi in prima e seconda serata

Rai 1

21:25 – Tutto può succedere 3

23:40 – Overland 19 Le Indie di Overland – L’India tra ricchezza e povertà

Rai 2

21:25 – Squadra Speciale Cobra 11 – Attacco al re – Halloween

00:00 – Giovani e Ricchi

Rai 3

21:15 – Rocky IV

23:40 – Lessico famigliare

Rete 4

21:17 – Il missionario

23:14 – Coraggio… Fatti ammazzare

Canale 5

21:25 – Temptation Island

00:30 – Shades of blue – L’occhio del ciclone

Italia 1

21:25 – Tower heist: Colpo ad alto livello

23:37 – Lights out: Terrore nel buio

La 7

21:10 – I Tartassati

23:10 – Il coraggio

Tv 8

21:25 – Laguna blu

23:15 – Star Trek VII: Generazioni

Iris

21:00 – Thin ice – Tre uomini e una truffa

23:05 – Gambit

Cielo

21:20 – Date and Switch

22:55 – Vite da escort

Stasera in TV, lunedì 6 agosto: trame, curiosità e trailer dei film in onda stasera

Di seguito, trame, curiosità e trailer dei principali film in onda stasera. Le trame sono tratte dal web.

Rocky IV (Rai 3): Rammollito dagli agi della vita familiare, Rocky esita a raccogliere la sfida di Ivan Drago, gigantesco pugile sovietico e malvagio robot macinapugni. Poi, finalmente, si convince e l’incontro col terribile avversario viene fissato il giorno di Natale a Mosca…