Manuela sparita nel nulla da 7 giorni, il giallo dell’ultimo sms al fidanzato: “Non l’ha scritto lei”

Manuela, 35 anni, sparita nel nulla da 7 giorni

Manuela Bailo, 35enne bresciana, è sparita nel nulla da oltre una settimana. Le nebbie sulla scomparsa della donna si fanno sempre più fitte: inizialmente si era pensato ad un allontanamento volontario, ma adesso il quadro comincia ad assumere delle tinte fosche. Perché Manuela non si sarebbe allontanata, Manuela sarebbe sparita nel nulla, si sarebbe volatilizzata. O sarebbe stata fatta sparire.

Il mistero degli sms di Manuela

Manuela, 35 anni e dipendente del Caf Uil si era allontanata di casa di Nave (Valtrompia) dove vive con l’ex fidanzato Matteo Sandri – col quale conviveva nonostante la loro relazione fosse finita da due anni -.

La giovane avrebbe mandato un sms al fidanzato con scritto “Sono dalla mia amica Francy”. Ma la sua amica, Francesca, nega tutto: “Non mi ha scritto e non l’ho vista. L’ultima volta ci siamo incontrate giovedì 26 luglio”.

La sorella non ha dubbi e neppure la famiglia: quegli sms non sembrano quelli di Manuela. “Siamo convinti che i messaggi inviati alla famiglia e agli amici da sabato a lunedì non siano stati scritti da Manuela” dice la sorella. Ed effettivamente l’ultimo sms è stato mandato al fidanzato. Ma prima di quello, altri sms al datore di lavoro: “Ho la febbre, non vengo”, e ad una collega, dice di essere andata dal medico per una bronchite. Ma dal medico Manuela non è mai andata. Lunedì sera il tuo telefono ha smesso di suonare. L’ultimo movimento bancario è del 22 luglio, quando ha prelevato al bancomat 250 euro.

Sulla scomparsa indagano i carabinieri, la Procura ha aperto un’inchiesta. Nessuna pista per ora è esclusa, ma l’ipotesi della fuga volontaria si sarebbe affievolendo sempre di più.