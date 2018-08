Choc in paese, Maria Lucia muore soffocata da un pezzo di pane a soli 23 anni 

Muore soffocata da un pezzo di pane a 23 anni

Una, èdopo essere rimasta soffocata da un pezzo di pane. La tragedia è avvenuta nella piccola comunità di Blufi, provincia di Palermo, ed ha completamente scioccato il paese dove tutti si conoscono.

La ragazza, originaria di Ferrarello, una frazione di Blufi, stava mangiando quando un tozzo di pane le è rimasto incastrato in gola. I soccorsi sono stati rapidi e la 23enne è stata portata in elisoccorso all’ospedale civico di Palermo. Le sue condizioni al soccorso erano molto gravi, perché la 23enne non riusciva più a respirare.

Non ce l’ha fatta Maria Lucia

I medici dell’ospedale hanno tentato di tutto per salvare la vita alla ragazza, ma purtroppo non c’è stato niente da fare. I medici hanno anche tentato un intervento chirurgico, ma la 23enne non ce l’ha fatta. Maria Lucia era una ragazza con disabilità che viveva con la sua famiglia. Una tragedia anche per la madre che aveva già perso il marito poco tempo fa.

Si tratta dell’ennesima tragedia a Blufi: qualche giorno fa, un uomo di 85 anni aveva travolto ed ucciso la moglie mentre faceva la retro con l’auto.

La triste notizia è stata diffusa dalla pagina Fb Blufi Online: “Ancora una triste vicenda a Blufi! Maria Lucia Calabrese, una ragazzina di appena 23 anni, di Ferrarello, soffoca per un boccone che gli va di traverso e dopo le complicanze perde la vita: Ciao Maria Lucia, resterai nei nostri ricordi! RIP!”.

E i compaesani la ricordano con affetto: “Maria Lucia era una ragazza dolcissima, che con pochi gesti era in grado di trasmettere amore ed allegria”.