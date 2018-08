“Ci sono esplosioni” e nel mentre dirige il traffico: la chiamata del poliziotto eroe fa il giro del web

E’ incredible la serenità che traspare dalla voce, nonostante stia assistendo ad una scena apocalittica (di cui tutti abbiamo visto copiose immagini e di cui vi abbiamo già parlato ieri): è la voce di Riccardo Muci, 31 anni originario di Lecce, è uno dei primi poliziotti ad essere intervenuti sul luogo del terribile incidente avvenuto sulla tenganziale di Bologna.

Nell’audio – di cui vi proponiamo di seguito il video tratto da YouTube e offerto da repubblica.it – avvenuto con la sala operativa della questura di Bologna, il poliziotto descrive brevemente la scena (parlando di esplosioni, come se niente fosse) e annuncia la sua presenza nella zona al fine di bloccare il traffico.

Poco dopo esploderà la cisterna e l’esplosione lo investirà alle spalle: tale è il calore sprigionato che la maglietta ignifuga gli si scioglie sul suo corpo. Muci adesso è ricoverato al reparto grandi ustionati dell’ospedale Bufalini di Cesena e, nonostante l’umiltà (ha così raccontato quei momenti: “L’esplosione mi ha travolto, letteralmente. Se ho avuto paura? La paura è un sentimento normale, è giusto che ci sia in ognuno di noi. E’ il comprendere la paura che ci permette di tornare a casa. Non siamo dei Rambo ma siamo innanzituttto degli esseri umani. In quel momento non mi sono lasciato trascinare dalle emozioni. Il mio primo pensiero è stato quello di capire l’entità del danno e mettere in salvo quante più persone possibili”) è per quest’oggi almeno l’eroe di quest’Italia che ha bisogno di esempi positivi.