Martedì 31 luglio 2018: stasera in tv Furore, Una piccola impresa meridionale e American Life

Volete sapere in anteprima quali film e programmi andranno in onda questa sera? Newnotizie vi elenca cosa andrà in onda stasera in tv martedì 7 agosto sulle principali reti nazionali in chiaro, in prima e seconda serata.

Tanti sono in film, di seguito trovate trame e trailer dei film in onda stasera martedì 7 agosto 2018 in prima e seconda serata. Su Rai 2 torna Furore con Alessandro Greco, colui che nel 1997 portò al successo il game show musicale. Accanto a lui ci saranno Gigi e Ross.

Stasera in TV, martedì 7 agosto 2018. L’elenco completo dei programmi in prima e seconda serata

Rai 1

21:25 – The good doctot – Vita nuova

23:10 – Teneramente folle

Rai 2

21:05 – Glasgow / Berlino European Championships 2018

22:00 – Furore

Rai 3

21:15 – The Reach – Caccia all’uomo

23:00 – TG3 Linea notte estate

Rete 4

21:17 – Dante’s Peak – La furia della montagna

23:34 – Sospesi nel tempo

Canale 5

21:26 – Una piccola impresa meridionale

23:40 – Perdiamoci di vista

Italia 1

21:25 – Chicago P.D. – 300.000 Likes/Sparo assordante

23:20 – Chicago justice JUSTICE – Principio di indeterminazione

00:10 – Chicago justice – Un futuro brillante

La 7

20:15 – Calcio – Liverpool vs Torino F.C.

23:00 – Propaganda Doc

Tv 8

21:30 – Isolation – Pericolo alle Bahamas

23:15 – Non si gioca con Morte

Iris

21:00 – Per pochi dollari ancora

23:12 – Una pistola per ringo

Cielo

21:15 – American Life

23:15 – Sexy camera all’italiana

Stasera in TV, martedì 7 agosto: trame, curiosità e trailer dei film in onda stasera

Di seguito, trame, curiosità e trailer dei principali film in onda stasera. Le trame sono tratte dal web.

The Reach – Caccia all’uomo (Rai 3): Il 25enne Ben è un ragazzo idealista e innamorato della Natura che conosce il deserto del Nevada come nessun altro. Per professione, Ben accompagna i turisti attraverso quelle lande tanto solitarie quanto piene di pericoli. Un giorno il ragazzo viene assoldato da John Madec…

Dante’s Peak – La furia della montagna (Rete 4): Un vulcanologo dell’U.S. Geological Survey è inviato a Dante’s Peak, cittadina del nordovest, dove c’è un vulcano inattivo che dà segni di risveglio. Constatati gli indizi, cerca di allertare i superiori e i politici locali che tendono a minimizzare il pericolo. Soltanto il sindaco, divorziata con due figli, gli dà ascolto.