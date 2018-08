Posillipo choc, fisioterapista scattava foto hot a delle bambine autistiche: arrestato 

Rassegna Stampa 7 agosto 2018

Il Mattino Interni. Posillipo, choc in clinica: molestie e foto hot su bimbe autistiche.

InternNapoli: Arrestato dagli uomini della Squadra Mobile di Napoli un uomo di 54 anni della provincia di Napoli, fisioterapista in un centro di riabilitazione di Posillipo. In data odierna emergevano dalle attività tecniche inequivoci atti sessuali ai danni di una altra piccola paziente, che imponevano agli agenti operanti di intervenire per evitare che il reato venisse portato a conseguenze ulteriori.

Leggo Esteri. Ictus e paralisi dopo il trattamento dal parrucchiere, 47enne chiede un milione al salone di bellezza.

Il Fatto Quotidiano Esteri. Bin Laden junior sposa la figlia di Mohammed Atta, mente degli attacchi dell’11 settembre. I due fratellastri: “crediamo sia in Afghanistan”. Hamza bin Laden è il più giovane successore del leader di Al Qaida.

Il Post Esteri. Gli Stati Uniti hanno reintrodotto le sanzioni commerciali all’Iran, come effetto del ritiro dall’accordo sul nucleare iraniano deciso da Trump, e nonostante le critiche dei paesi europei.

Ansa Esteri. Terremoto in Indonesia, coppia di italiani di rientro: “Noi vivi per miracolo”. Continua il lavoro dei soccorritori. Estratto un sopravvissuto tra le macerie di una moschea.

RomaToday Interni. Tiberis. Tiberis, Raggi smentisce: “Noi non facciamo accordi con i rom”. La sindaca si dichiara soddisfatta per l’affluenza fatta registrare da Tiberis. Smentita anche la notizia del presunto accordo informale per garantire la tutela della spiaggia.

Il Messaggero Interni. Bologna, un rogo blocca l’esodo: terrore e morte sulle vacanze.

Il Messaggero Interni. Roma, si stacca una lastra in marmo della parete della metro A: colpito un ragazzo, è grave.

Ansa Interni. Frane in Val Ferret, un morto. Era su sua auto travolto da massa di fango e detriti.