Salvini e Isoardi baci hot, rifiorisce l’amore a Milano Marittima

L’amore tra Matteo Salvini e Elisa Isoardi diventa bollente a Milano Marittima

Matteo Salvini ed Elisa Isoardi convivono ufficialmente

Dopo i rumor su una possibile relazione dicon un’altra donna, il rapporto tra il vice premier e la bella conduttricesembra sia diventato sempre più solido. La coppia, infatti, è stata pizzicata dai paparazzi in vacanza a Milano Marittima in atteggiamenti decisamente hot. Le foto in questione (esclusiva del settimanale ‘Chi’ in uscita domani 8 agosto) immortalano la coppia mentre si abbraccia e bacia languidamente prima a bordo di un motoscafo e poi in riva al mare. I due si stavano godendo un po’ di meritato relax dopo un anno di impegni fitti conclusi di recente: Salvini veniva dalla festa dellaa Cervia, mentre la conduttrice dalle prove in vista del debutto come conduttrice a ‘‘.

Gli scatti del settimanale ‘Chi‘ sono l’ennesima prova che il rapporto tra i due sta procedendo a gonfie vele. Secondo quanto rivelato dal settimanale di gossip, infatti, la coppia ha deciso di provare a convivere ufficialmente, una fase della relazione già avviata dopo l’affitto di un appartamento comune a Roma. La coppia ha deciso di non fare annunci a riguardo e continuerà a vivere la propria relazione in modo pacato e lontano dai riflettori per rispetto dei figli del leader del carroccio (Mirta e Federico) ma anche perché tengono alla propria privacy.