Coppia non smette di farlo in pubblico: un uomo sbotta e picchia il ragazzo – VIDEO

Coppia focosa rifiuta di interrompere l’atto sessuale in pubblico: genitore schiaffeggia il ragazzo

Una scena, quella vista all’interno del parcodia cui ormai siamo decisamente abituati: una coppia di giovani, probabilmente ubriachi, ha cominciato a spogliarsi e fare sesso all’interno del parco nonostante ci fossero attorno molte persone. Ciò che rende peculiare l’accadimento è che, a differenza di altre occasioni, la coppia non ha smesso di fare sesso nemmeno quando le persone attorno a loro hanno minacciato di chiamare la polizia. A rendere maggiormente gravosa la mancanza di decoro e pubblica decenza dei due giovani è stato il fatto che si sono denudati di domenica nel primo pomeriggio, orario in cui il parco era pieno di bambini.

Visto che i due ragazzi non davano ascolto ai richiami ed alla minaccia di chiamare la polizia e che le forze dell’ordine, nonostante le 5 chiamate, tardavano ad arrivare, alcuni dei presenti hanno cominciato a filmare la coppia per avere una prova di quanto si stava verificando. In uno di questi video si sente una donna che chiama alla polizia e fa presente che c’è una coppia che fa sesso nel parco davanti ai bambini, mentre la donna fornisce i dettagli all’operatore, un uomo si avvicina alla coppia e da uno schiaffo al ragazzo per farlo smettere, quindi quando questo intontito si gira verso l’uomo riceve un secondo schiaffo ed un terzo. Il video si interrompe mentre altre persone di avvicinano a loro, probabilmente per interrompere la rissa che ne sarebbe conseguita.

Secondo quanto riportato su ‘Metro‘, pare che la polizia sia intervenuta solo dopo 46 minuti dalla prima chiamata e che, nel frattempo, la coppia era stata cacciata dal parco. Al momento, dunque, i due non sono stati identificati dalle forze dell’ordine che, in questi giorni, cercano informazioni utili per il riconoscimento dei due.