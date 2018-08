Cristiano Ronaldo sbaglia in allenamento, Douglas Costa e Dybala lo umiliano – VIDEO

Cristiano Ronaldo deriso da Dybala e Dougla Costa in allenamento

In attesa di vedere il reale impatto di Cristiano Ronaldo sul campionato italiano, ci tocca assistere a qualche prodezza in sede di allenamento, dove il fuoriclasse portoghese ha già mostrato alcune delle doti che gli hanno permesso di mettere insieme la bellezza di 5 palloni d’oro (record assoluto diviso con Leo Messi che a dicembre potrebbe essere ulteriormente ritoccato). Nell’ultima seduta di allenamento, però, il campione ex Real Madrid si è reso protagonista di un raro errore in un semplice palleggio a due con Leonardo Bonucci che ha suscitato l’ilarità dei nuovi compagni di squadra.

Il gioco a squadre e l’errore grossolano di Cristiano Ronaldo

Nella seduta di allenamento ripresa in un video, CR7 e Bonucci fanno squadra contro Dybala e Douglas Costa in un gioco di palleggi che punisce il primo che fa cadere il pallone. Nello scambio ripreso, il portoghese schiaccia il pallone verso terra con un colpo di testa per mettere in difficoltà Douglas Costa, il brasiliano allora inventa uno scambio ad alto coefficiente di difficoltà con la “Joya” che gli restituisce palla con uno scorpione (colpo di tacco con sollevamento della gamba oltre il livello del bacino, marchio di fabbrica di un certo Ibrahimovic). Il brasiliano quindi torna la palla alla coppia avversaria e Cristiano, per eccesso di confidenza, prova a passare il pallone a Bonucci con un semplice tocco di esterno ma butta via il pallone.

Costa e Dybala, increduli per l’errore del neo compagno, scoppiano in una risata fragorosa che l’argentino accompagna con il ballo di esultanza reso celebre dal gioco Fortnite e che ha portato sul rettangolo di gioco il fuoriclasse transalpino Griezmann, uno dei maggiori candidati a sottrarre lo scettro di migliore al mondo per questo 2018 proprio a Ronaldo.