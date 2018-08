Scene apocalittiche dopo l’incendio del deposito: tornado di fuoco s’innalza in cielo e minaccia le zone limitrofe -VIDEO

Tornado di fuoco si forma sul luogo di un incendio

Tornado di fuoco: l’intervento provvidenziale dei pompieri

La scorsa notte all’interno di un unità di stoccaggio materiali dell’aziendanel(Inghilterra) è scoppiato un incendio di dimensioni gigantesche che ha portato alla distruzione di metà del materiale presente in tutta l’azienda. Il fuoco, la cui origine non è stata ancora identificata, è stato favorito dalla natura del materiale conservato nel deposito, ovvero tonnellate di vassoi di plastica per il pane. In pochissimo tempo tutto il contenuto del deposito ha preso fuoco e le fiamme sono diventate visibili anche nella città di(quasi 42 chilometri di distanza), formando quello che sembra un tornado di fuoco.

Nel corso della notte diverse squadre di vigili del fuoco provenienti da 3 contee si sono impegnate per estinguere l’incendio. Dopo che le fiamme sono state domate, i pompieri sono rimasti in zona per controllare che il caldo non alimentasse nuovamente le fiamme dai tizzoni rimasti roventi. Per tutta la giornata di oggi, dunque, il lavoro nella fabbrica di plastica ed in tutte quelle della zona è stato sospeso a causa del fumo che continua ad innalzarsi dalle ceneri del deposito.

Ciò che è rimasto impresso di questo incendio potenzialmente devastante è stata la formazione di una lunga colonna di fuoco dal centro del deposito distrutto dalle fiamme. In un video ripreso dai vigili del fuoco intervenuto nella zona, infatti, si vede il mini tornado di fiamme che comincia a roteare ed allungarsi verso il cielo emergendo tra i muri di fumo che si innalzano dalle macerie fumanti.