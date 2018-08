Corona protagonista di un reality a Settembre? Ecco il rumor

Fabrizio Corona avrà un ruolo chiave nel prossimo Grande Fratello Vip?

Con la stagione televisiva autunnale alle porte fervono i preparativi per la prossima edizione del Grande Fratello Vip, reality che lo scorso anno ha fatto segnare un record di ascolti. Tra le tante indiscrezioni di questi giorni quella che ha creato maggiore sensazione è stata portata alla luce dal settimanale di gossip ‘‘ dove si parla di una possibile partecipazione al reality di. L’ex re dei paparazzi, però, non sarebbe un concorrente bensì un outsider al pari della sua ex fidanzatanell’ultima edizione.

Secondo l’indiscrezione, Corona potrebbe fare delle apparizioni per cercare di riconquistare Silvia Provvedi (lei si possibile concorrente) o scenate di gelosia. L’idea sembra partorire, però, dal clamore mediatico che ha avuto il litigio tra la Moric e Favoloso e pertanto più frutto di una speranza che non reale prospettiva. Peraltro lo stesso Corona in quel periodo aveva più volte criticato l’ex fidanzata croata per essersi fatta strumentalizzare dai media.

Fabrizio Corona al GF Vip? Arriva la smentita

In seguito all’indiscrezione è stato chiesto a Gabriele Parapiglia, giornalista di ‘Chi’ e grande amico di Corona, quante possibilità ci sono che un simile scenario si verifichi e questo ha risposto semplicemente “Nessuna”. Il giornalista ha pure spiegato che Silvia Provvedi si vedrebbe già con un altro ragazzo e che la loro relazione starebbe andando a gonfie vele, lo stesso Fabrizio Corona che in questo momento si gode la compagnia della giovane modella Zoe Cristofoli.