Nadia Toffa, nuovo annuncio su Instagram: “Siete pronti per settembre?”

Nadia Toffa conferma il suo ritorno a settembre

Dopo mesi di angoscia i fan di Nadia Toffa sono tornati sereni quando, in risposta ad una precisa domanda di un fan, la iena ha condiviso con i fan che il suo ritorno sul piccolo schermo, con la classica divida delle iene, sarà non più tardi di settembre, ovvero per la prima puntata della nuova stagione. Una notizia che i fan, sempre preoccupati per le sue condizioni, attendevano sin da maggio, da quando cioè Nadia si era assentata dal programma a causa delle cure per il cancro. Nell’ultimo post condiviso su Instagram la giornalista è tornata a parlare del suo ritorno in tv, questa volta mettendo in risalto la notizia direttamente a corredo di una nuova foto che la mostra sorridente mentre si gode le vacanze.

Nadia Toffa torna alle Iene a settembre: “Io sono pronta e voi?”

A corredo di una bella foto che la immortala sorridente, la Toffa scrive ai propri follower di non vedere l’ora di tornare in televisione: “Sto vivendo un’estate a colori! Tanta Energia positiva. Pronti per settembre? Io non vedo l’ora…”. A quanto pare l’estate le sta regalando il giusto riposo e le emozioni positive di cui aveva bisogno per ricaricarsi dopo un periodo difficile, ed ora non vede l’ora di poter tornare alla normalità. Nel frattempo continua a godersi l’estate e ringrazia i fan del supporto continuo: “Vi abbraccio uno ad uno, Buon Tutto!”.