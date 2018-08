Non vuole tuffarsi dal ponte, un amico la spinge: una ragazza è rimasta gravemente ferita- VIDEO

Stato di Washington, 16enne in gravi condizioni dopo tuffo da un ponte

Doveva essere unda trascorrere con gli amici ed invece l’epilogo di questa vicenda è quasi. Protagonisti di questa storia, che arriva dagli, un gruppo diche avrebbero dovuto, per divertimento. Il tutto ha preso una piega tragica quandocon dei ripensamenti, contro la sua volontà, da una sua amica.

L’idea di lanciarsi da un ponte per finire nelle acque del fiume Lewis, da cui hanno origine le suggestive cascate di Moulton, doveva apparire come elettrizzante. Se la cosa si è rivelata vera per tutti i membri del gruppo di adolescenti in questione, lo stesso non si può dire per una ragazza di 16 anni che all’ultimo momento non se l’è sentita di lanciarsi. Era tutto pronto, lei era in costume da bagno ed aveva già scavalcato il parapetto del ponte per tuffarsi quando ha avuto un ripensamento, sicuramente dettato da un’improvvisa paura.

Quello che è successo dopo la giovane non se lo aspettava di certo: una spinta, arrivata da dietro, datale da uno dei membri della sua compagnia. Il volo della giovane, proprio perché non preventivato, è stato scomposto e le ha causato notevoli fratture e traumi interni. È stato necessario ricoverarla in ospedale: la giovane è in gravi condizioni di salute.

Stato di Washington, denunciato l’amico che ha spinto la 16enne

La madre della ragazza 16enne, che si trova tuttora ricoverata in gravi condizioni in ospedale per aver riportato la frattura di 5 costole e un danno ad uno dei polmoni, ha denunciato la vicenda rivolgendosi alle Forze dell’Ordine. Indagando sul fatto si è potuto risalire al responsabile: un altro adolescente, amico della giovane. Del drammatico volo compiuto dalla giovane dopo la spinta del ragazzo esiste un breve video, di appena 9 secondi, che sta facendo numerose visualizzazioni sul web proprio in queste ore.

Maria Mento