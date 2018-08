Nuovo violento sisma nella terra colpita domenica scorsa (con oltre 300 morti)

Nella terra devastata dal terribile terremoto di domenica scorsa (che ha causato la morte di 347 persone), la terra riprende a tremare.

Anche in questo caso, data l’alta magnitudo del sisma (6 gradi di magnitudo), sono stati riportati danni agli edifici, con centinaia di persone immediatamente riversatesi in strada (in Indonesia erano le 13:25, da noi le 7:25) in preda al panico, come riportato da un esponente dell’Agenzia che si occupa della gestione dei disastri in terra indonesiana).

Gempa susulan dengan kekuatan 6,2 SR mengguncang Lombok dengan intensitas gempa dirasakan V-VI MMI (sedang-kuat) pada 9/8/2018 pukul 12.25 WIB. Masyarakat panik berhamburan keluar rumah. Beberapa bangunan tambah rusak. Masyarakat tambah trauma dengan gempa. pic.twitter.com/oFwQ1wBM12 — Sutopo Purwo Nugroho (@Sutopo_PN) August 9, 2018

Di seguito l’epicentro del sisma secondo l’INGV (che lo ha localizzato ad una profondità di 15 km):

Secondo l’US Geological Survey, invece, il terremoto sarebbe stato leggermente meno intenso (parlano di 5.9 gradi di magnitudo) a fronte di una profondità minore (10 km). Fonti locali parlano invece di una magnitudo di 6.2.