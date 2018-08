Allarme per Shane O’Brien, killer ricercato in tutta Europa: “Forse è in Italia e si fa chiamare Enzo”

Allarme per Shane O’Brien, killer ricercato in tutta Europa: “Forse è in...

Un serial killer si nasconde in Italia

Un killer irlandese di 30 anni, ricercato dall’Europol, potrebbe nascondersi in Italia e fingere di essere un italiano.

Si chiama Shane O’Brien, ma in Italia si fa chiamare Enzo Melloncelli. E’ in fuga da 2 anni e sulla sua testa pende l’accusa di aver ucciso un giovane di 21 anni in un pub; da quel momento O’Brien si è dato alla fuga e potrebbe aver raggiunto l’Italia.

Sulla testa del killer pendono 50mila euro di taglia, che Sctoland Yard ha promesso a chiunque contribuisse a rintracciare l’uomo o a fornire informazioni per la sua cattura.

L’ultimo avvistamento dell’uomo è stato a Praga, qualche mese fa: venne arrestato per un reato minore e rilasciato. Ora pare che si trovi in Italia dove si nasconde sulla base della falsa identità che si è creato. Le forze dell’ordine invitano chiunque abbia notizie del killer a fornire indicazioni.

Come riconoscere O’Brien, notizie utili

Sono disponibili le foto del fuggitivo ed anche la sua descrizione: Shane infatti è alto 1 metro e 83 cm, ha occhi grigi, capelli castano rossi.

Inoltre ha un tatuaggio davvero inconfondibile sulla schiena, come si può vedere in foto: un gufo che spiega le ali su un teschio. C’è una taglia di 50mila sterline sulla testa del killer irlandese