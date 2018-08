Famiglia uccisa dal treno, il ragazzino di 12 anni travolto mentre cercava di salvare la sorellina

Famiglia sterminata dal treno, ecco come è andata la tragedia

La dinamica della tragedia di Brancaleone, dove due bambini sono rimasti uccisi dal treno e la madre in coma a causa delle ferite riportate, comincia a chiarirsi.

Doveva essere una tranquilla giornata al mare quella dell’8 agosto 2018, verso le 15.30 la famiglia composta da Simona Dall’Acqua, insegnante milanese, e i suoi bambini Giulia – 6 anni – e Lorenzo, 12 anni, stavano andando al mare. Hanno attraversato le rotaie del treno, mancava poco alla spiaggia; dietro di loro, a parcheggiare l’auto, il compagno della donna, che quindi non ha assistito la tragedia.

Il gruppetto aveva attraversato i binari quando la bambina, Giulia (affetta da una forma di autismo) è fuggita lungo i binari. Il fratellino Lorenzo, appena ha visto la sorella in pericolo, è corso a prenderla: la madre ha visto la scena ed anche lei è corsa sui binari cercando di salvare i suoi figli. In quel momento, per una crudeltà del destino, sopraggiungeva il treno da Catanzaro Lido diretto a Reggio Calabria.

Il macchinista ha cercato di fare di tutto

Il macchinista è sotto choc per la tragedia che ha visto consumarsi di fronte ai suoi occhi. Non ha potuto fare nulla: ha visto la scena, i bambini sulle rotaie e dietro la madre, ma non ha potuto fare altro che suonare disperatamente la sirena e frenare. Ma per quanto abbia cercato di fare il possibile, il convoglio non si può fermare in qualche decina di metri.

I due bambini sono rimasti uccisi sul colpo, la madre, colpita di striscio, è ancora in coma gravemente ferita. E’ stata così ricostruita la tragedia di un tranquillo pomeriggio di mare, dove due bambini hanno trovato la morte.