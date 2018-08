Previsioni meteo, il maltempo rischia di rovinare il Ferragosto un po’ in tutta Italia

Ferragosto, temperature in calo di 10 gradi

Tutta la settimana che si è appena aperta, e non solo il 15 di agosto, sarà dominata dal maltempo e da alti tassi di umidità. Le temperature si abbasseranno, di colpo, di circa 10 gradi e saranno frequenti i rovesci temporaleschi. La giornata peggiore, secondo le previsioni, sarà quella di martedì 14 (cioè domani). Da giovedì 16 la situazione tornerà a migliorare, ad essere più estiva, ma sarà soltanto un’illusione temporanea: per venerdì è previsto un nuovo peggioramento.

Le temperature in calo sono dovute ad una perturbazione atlantica. La perturbazione causerà piogge violente in Piemonte, Lombardia e Triveneto. Temporali e grandine colpiranno molte altre regioni, anche adriatiche, fino a Roma, nella giornata di domani. Ferragosto a rischio in Abruzzo, Lazio, Umbria orientale e Marche, con temporali sparsi nel sud Italia e in Sicilia.

Ferragosto, la Liguria a rischio trombe d’aria

La regione colpita in maniera più singolare dal maltempo, per il momento, è sicuramente la Liguria. Oggi, in due località diverse, si sono verificate due trombe d’aria che- a quanto pare- non hanno causato danni né a persone né a cose: la prima si è originata a 6 miglia dalle coste di Voltri, quartiere della periferia occidentale di Genova, mentre la seconda è stata registrata a Celle Ligure (provincia di Savona).

(Foto d’archivio)

Maria Mento