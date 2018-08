Rassegna Stampa 13.8. Aggredisce la polizia ferroviaria, viene liberato e li aggredisce di nuovo

Il Giornale Interni. Potenza, nigeriano già in carcere per stesso reato attacca 2 agenti.



L’africano era uscito dal carcere il giorno prima per il medesimo tipo di reato: sue vittime predilette, un’altra volta, gli agenti della polizia ferroviaria. Lo straniero, ospite del Cara di Mineo, in provincia di Catania, era stato scarcerato solo il giorno prima per il medesimo tipo di reato.

Il Giornale Interni. Napoli, turista incinta scippata e scaraventata a terra. La donna è stata aggredita a Piazza Garibaldi, nei pressi della stazione centrale di Napoli. La donna, di 31 anni, è finita a terra manifestando forti dolori all’addome.

Agi Esteri. La nave Aquarius in arrivo con 141 migranti. Due mesi dopo l’odissea si ripete?

La nave di Sos Mediterranee e Medici senza frontiere (Msf) chiede ai governi europei “di assegnare un luogo sicuro di sbarco più vicino possibile in conformità con il diritto internazionale”. No di Salvini.

Il Messaggero Esteri. Fumettista italiano e il marito picchiati con una spranga di ferro dai vicini di casa.

Agi Interni. Come si trasmette il virus killer West Nile, che ha ucciso due anziani a Ferrara.

Di solito è una trasmissione da volatile ad uomo, la zanzara funge da vettore, da veicolo. Intervista a Marco Libanore, direttore del reparto Malattie infettive dell’ospedale romagnolo.

Corriere dell’Umbria Interni. Doppia scossa di terremoto nella notte; Due scosse di terremoto, seppur di live entità, nel giro di pochi minuti tra l’Umbria e la Toscana.

Il Messaggero Interni. Ucciso sulla spiaggia del camping davanti ai bagnanti. Choc a Nicotera, nel Vibonese.