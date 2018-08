L’auto rimane infilzata da un palo: muore Marco, di 7 anni, era in viaggio coi genitori 

Terribile incidente stradale a Menfi, auto infilzata da un palo

Un terrificante incidente stradale, un bimbo che non c’è più. È avvenuta una tragedia ieri a Menfi, contrada Terranova, in provincia di Agrigento: un bimbo di soli 7 anni di nome Marco Castelli è morto in un terribile incidente stradale mentre si trovava in auto coi suoi genitori.

L’auto dei genitori si è schiantata contro un’altra e improvvisamente la loro vettura, un Nissan Qashqai, è stata attraversata da un palo di ferro, utilizzato come barriera della carreggiata. Il palo ha trafitto l’auto ed ha ferito leggermente i due genitori, ma per il bimbo la situazione è apparsa da subito disperata. Il bimbo era regolarmente seduto sul seggiolino sul sedile posteriore e il palo l’ha ferito.

Il piccolo è stato trasferito in elisoccorso all’ospedale Civico di Palermo, dove purtroppo questa mattina è deceduto.

La ricostruzione del terribile incidente

Secondo una prima ricostruzione l’auto che si è schiantata contro quella dei coniugi non aveva rispettato uno stop. Il Nissan Qashqai della famiglia ha sbandato contro il ciglio della strada dove erano in corso lavori stradali, per cercare di evitare la prima. Un tubo di ferro delle barriere si è conficcato nella parte posteriore dell’auto ferendo gravemente il piccolo.

Il bambino è rimasto gravemente ferito ed è stato portato subito in ospedale dove è stato sottoposto ad un intervento chirurgico di urgenza che però non è servito a salvargli la vita.

Un ferragosto nero sulle strade italiane, e l’ennesima tragedia con la morte di un piccolo. La famiglia era originaria di Partanna ma viveva nel Nord Italia, e si trovava in Sicilia per le vacanze.