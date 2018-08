Rassegna Stampa 21/8. Torrente travolge turisti, 11 morti, 3 dispersi, 23 persone tratte in salvo

Repubblica Interni. Parco del Pollino, torrente in piena travolge gruppi di escursionisti: 11 vittime, 5 dispersi Le due comitive, in gran parte provenienti da Brescia, Bergamo e

Milano, sono state sorprese dall’esondazione nell’area delle gole del Raganello. In salvo 23 persone. Si temono altri morti. Vigili del fuoco, soccorso speleo-fluviale, carabinieri e protezione civile impegnati nelle ricerche

Gazzetta di Mantova. Genova, consegnate le prime case a 5 famiglie sfollate. “Sono stati veloci, siamo contenti”. Per alcuni sono più belle di quelle che avevano prima e hanno già chiesto come rimanere dopo la fase di emergenza. Per altri, invece, non sarà mai come tornare nella propria casa. A Bolzaneto sono state consegnate le prime cinque abitazioni agli sfollati del ponte Morandi dal presidente della Liguria Giovanni Toti e dal sindaco di Genova Marco Bucci.

Repubblica Interni. Terremoto, due scosse in Emilia: la più forte di magnitudo 3.9. La terra continua a tremare in Molise. La prima alle 2.33 della notte, poi un nuovo episodio alle 3.07 di magnitudo 2.2. L’epicentro a Bagnolo in Piano, in provincia di Reggio Emilia.

Il Messaggero Interni. Morto in moto il sommelier di Bruno Barbieri. Il dolore dello chef: «La vita è appesa a un filo».

Il messaggero Interni. Asia Argento, il Nyt: «Ha pagato l’attore che la accusò di molestie». È in bilico a X Factor.

Il Messaggero Interni. Pedofilo fotografa bimbe in spiaggia: scoperto dai genitori, rischia il linciaggio.