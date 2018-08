Torrente esondato, Antonio e Carmen sono morti per salvare la figlia Chiara, facendole scudo col corpo 

Rassegna 22 agosto 2018.

Leggo Interni. Calabria, Antonio e Carmen morti per salvare la figlia Chiara: le hanno fatto scudo con il corpo. Antonio Santopaolo e sua moglie Carmen Tammaro sono morti sepolti dalla piena in quella stretta gola, ma non senza essere riusciti a mettere in salvo le due figlie, Michela di 12 anni, e Chiara, dieci anni – la manina dal fango – facendo loro scudo con i proprio corpi. L’ultimo eroico gesto di vero amore di una mamma e un papà.

Il Messaggero Interni. Festa islamica a Napoli, capretto da sacrificare salvato dall’intervento dei cittadini.

Il Messaggero Interni. Busto Arsizio, due fidanzati scomparsi durante il cammino di Santiago: l’ultimo contatto da un McDonald’s.

Il Messaggero Interni. In Sardegna scoppia la guerra del maialino: una legge ne vieta l’allevamento in casa.

Il Giornale Interni. Roma, quattro immigrati aggrediscono passante: uno finisce in manette. A finire nel mirino di una banda di immigrati è stato un passante nei pressi di piazza Vittorio Emanuele II.

Ansa Esteri. Vanuatu, scossa terremoto magnitudo 6.7. Epicentro a largo di Lakatoro, al momento nessun danno.

Il Fatto Quotidiano Interni. Sicilia, la figlia del boss fa la vigile urbana: “Scelta poco opportuna”. Il sindaco: “Colpe dei padri non ricadano sui figli”. A Casteldaccia, piccolo centro in provincia Palermo, i cittadini si sono divisi e hanno segnalato all’edizione locale di Repubblica la storia di Alessandra Virruso, figlia di Giuseppe, uno dei postini di Provenzano, neo agente della polizia municipale. Il primo cittadino la difende: “Da vent’ anni un’ irreprensibile dipendente comunale”.

La Nazione Interni. Muore folgorato a 33 anni sostituiva un palo della luce: primi soccorsi da un collega.

La scarica lo ha colpito di fronte al santuario delle Vertighe: immediato il massaggio cardiaco per tentare di salvarlo. La fine a Siena. Si chiamava Marco Del Cimmuto.

La Nazione Interni. Uccisa di fronte ai figli in vacanza. «Daniela, una madre esemplare». Muore anche il cane.

Martedì 21 agosto il funerale della donna travolta da un camion: cerimonia anche per il fedele amico a quattro zampe.