Il celebre attore di Hollywood entra in rehab: l’ex moglie lo accompagna in clinica

Ben Affleck ricoverato per alcolismo

Ben Affleck è entrato in rehab. Il celebre attore è stato ricoverato per l’ennesima volta sempre per lo stesso motivo: abuso di alcolici. A convincerlo alla disintossicazione è stata questa volta l’ex moglie, Jennifer Garner, che si è recata a casa sua e lo ha spinto a rivolgersi alle cure mediche.

La Garner ha accompagnato lei stessa l’ex marito in clinica: è la terza volta che Ben Affleck viene ricoverato per alcolismo. Stando a quanto riportato da alcune testate online, pare che la star di Hollywood sia stata vista nei giorni scorsi mentre riceveva una cassa di alcolici davanti alla sua abitazione.

Ben Affleck e la sua ex moglie hanno 3 figli

E’ un momento piuttosto difficile per l’attore statunitense: Ben Affleck si è separato improvvisamente da Lindsay Shookus e ultimamente si è reso protagonista anche di una scappatella con la nota modella di Playboy, Shauna Sexton, 22 anni. Ben Affleck ha festeggiato il suo 46esimo compleanno (lo scorso 15 agosto, ndr) proprio insieme a Shauna.

Jennifer Garner ha avuto tre figli dalla sua relazione con Ben Affleck: si tratta di Seraphina, Violet e Samuel. Nonostante la separazione, i due sono rimasti in buoni rapporti proprio per non creare problemi ai figli.