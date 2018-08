Il maltempo travolge una parte del Sud Italia: dopo la bomba d’acqua, pessime previsioni

L’estate sta finendo, ma non c’entrano i Righeira.

Se ne stanno accorgendo particolarmente in Calabria, dove agosto si congederà senza offrire giornate estive ai calabresi (dopo non averne offerte negli ultimi giorni).

Basta fare una ricerca su Google di quello che sarà il tempo in Calabria nei prossimi giorni e l’immagine che appare non è esattamente incoraggiante: nuvole, pioggia, temporali e cielo coperto pare si alterneranno nei prossimi giorni, con massime che non supereranno i 22° (non esattamente un clima estivo).

Già nel pomeriggio di martedì una bomba d’acqua aveva colpito Reggio Calabria, con conseguente brusco abbassamento delle temperature e con allagamento del Museo Nazionale della Magna Grecia, dove sono esposti i Bronzi di Riace (la struttura è stata chiusa e i Vigili del Fuoco sono stati costretti ad intervenire per liberare le sale dall’acqua).

La situazione parrebbe destinata a migliorare il prossimo weekend, ma è chiaro che le previsioni a così lungo termine non sono troppo attendibili.