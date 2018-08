Auto si schianta contro un tram e lo fa deragliare, quattro feriti

Le cause dell’incidente

Uno schianto tremendo in mezzo alla strada: ha coinvolto un’auto ed un convoglio della tramvia, nel cuore di Firenze. L’episodio è avvenuto intorno alle 12.20 del 25 agosto mentre il mezzo pubblico stava viaggiando in direzione Scandicci. Per ragioni ancora da accertare un’automobile è andata a schiantarsi contro il primo vagone del convoglio provocando un deragliamento: a bordo del veicolo c’era un uomo di 55 anni che non è riuscito ad uscire dal mezzo; sono immediatamente intervenuti i vigili del fuoco per liberarlo dalle lamiere dell’auto incidentata mentre i soccorritori del 118 lo hanno portato in codice giallo all’ospedale di torregalli. Anche tre passeggeri del tram di 46, 50 e di 70 anni hanno riportato ferite, fortuntamente non gravi, in seguito all’incidente. Ma non solo perchè il sinistro ha paralizzato la linea per l’intero pomeriggio: è dovuta intervenire una gru di grosse dimensioni per poter rimuovere il mezzo incidentato.

Solo intorno alle 18, quando le operazioni per sollevare il tram sono state completate, la linea è tornata gradualmente alla normalità, con Gest ed il comune di Firenze che hanno comunicato la ripresa della circolazione in una nota pubblicata online. Autobus sostitutivi sono stati utilizzati nel tratto interessato dall’incidente, tra Arcipressi e Porta al Prato, per consentire ai passeggeri di raggiungere le varie destinazioni. Le forze dell’ordine sono al lavoro per chiarire le cause del sinistro: anche i video delle telecamere della zona potranno rivelarsi preziosi per chiarire cosa sia accaduto in quegli istanti. Sembra, ed è questa la prima ipotesi, che l’auto sia passata con il semaforo rosso come testimoniato da alcuni passanti che hanno assistito all’assurdo incidente, ma è tutto ancora da confermare. Il tram è stato portato al deposito per poter essere riparato.

Daniele Orlandi