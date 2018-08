Belen Rodriguez manda i social in tilt: sexy scatto completamente nuda, è boom di like

La foto conquista i social, è virale

Belen Rodriguez sa sempre come stupire i suoi followers e questa volta ci è davvero riuscita. Postando uno scatto che ha mandato letteralmente in tilt i social, scatenando una valanga di commenti: del resto l’ex fiamma di Stefano De Martino, ora in coppia con Andrea Iannone, ha deciso di togliersi proprio tutto e di mostrarsi ‘come mamma l’ha fatta’. E così, dopo una raffica di sexy scatti con il lato B sovente in bella mostra tra viaggi a bordo dello yacht, docce ‘bollenti’, bagni in mare o in piscina, la Rodriguez ha stupito tutti con una nuova immagine osè nella quale è ritratta completamente senza veli.

La sudamericana ha postato lo scatto su Instagram, dove è seguitissima accompagnando la foto, di per sè decisamente eloquente, da una stringata didascalia. ‘Pelle’ è quanto scritto in accompagnamento all’istantanea, nella quale si mostra senza intimo e seduta con la schiena contro al muro e le gambe accavallate, regalando ai fan una sorta di vedo-non vedo allettante e inebriante. Le gambe sono infatti posizionate in maniera tale da coprire le parti intime, con l’aiuto di una mano mentre con l’altra Belen si accarezza il viso. Inutile sottolineare che la foto, una delle più cliccate dell’estate 2018, ha ottenuto un vero e proprio boom di like diventando immediatamente virale. E nonostante qualche hater, la Rodriguez ha nuovamente colpito nel segno dato che i ‘mi piace’ ottenuti hanno ampiamente superato il mezzo milione, con centinaia di migliaia di commenti nei quali, oltre ad esaltare la forma fisica e le ‘forme’ della showgirl, in tanti hanno apprezzato lo scatto anche dal punto di vista ‘artistico’.

Daniele Orlandi