Drammatico incidente stradale sulla SS 414: 70enne perde la vita. Altre due persone ferite

Locate Di Triulzi (Milano). Ieri, 24 agosto 2018, un uomo di 70 anni è rimasto ucciso in un grave incidente stradale che ha coinvolto due automobili. L’incidente è avvenuto lungo l’ex strada statale 412, notoriamente chiamata come Valtidone.

Incidente stradale a Locate, un morto e due feriti

Bilancio pesantissimo quello registrato ieri a Locate di Triulzi, un piccolo comune sito in provincia di Milano: un morto e due feriti, ricoverati in ospedale con prognosi riservata. Le tre persone sono rimaste coinvolte in un bruttissimo incidente stradale. Due di loro, e cioè il 70enne che ha perso la vita e un suo amico coetaneo, viaggiavano a bordo di una Grande Punto.

Un ragazzo di 22 anni si trovava invece a bordo della Citroen C3 che ha impattato contro la Punto. L’incidente, un frontale, è stato molto violento e ha richiesto l’impiego dei Vigili del Fuoco e dell’elisoccorso per il trasporto urgente del ferito più grave. L’uomo è morto dopo essere giunto all’ospedale San Gerardo di Monza.

Incidente stradale a Locate, la dinamica dell’incidente è ancora da accertare

Stando alle prime informazioni in nostro possesso, le due vetture viaggiavano nella stessa corsia e sarebbero entrate in collisione dopo aver superato un distributore di benzina. Il fatto è accaduto intorno alle ore 14:00. Alcuni testimoni avrebbero dichiarato di aver visto la vettura dei due anziani percorrere un tratto di statale andando in controsenso. Naturalmente, si attendono verifiche ed accertamenti specifici su queste dichiarazioni.

(Foto d’archivio)

Maria Mento