Paura in città: azienda per il trattamento di rifiuti in fiamme, fumo tossico

Le cause del rogo

Nuovo incendio ai danni di un’azienda per il trattamento di rifiuti. E’ accaduto nel comune di Pomezia dove intorno alle 16 del 25 agosto è divampato il rogo, scoppiato per cause ancora da chiarire. In tutta rapidità e con la massima urgenza, sono dovuti intervenire due squadre dei vigili del fuoco provenienti dal comando di Roma, che con un’autopompa hanno cercato di circoscrivere le fiamme. L’incendio è scoppiato proprio all’interno dell’azienda che si occupa prevalentemente del trattamento di materiale cartaceo e di rifiuti differenziati; nel frattempo una densa e fitta colonna di fumo si era levata dall’area interessata dall’incendio sviluppatosi all’interno del silos composto da materiale plastico. Proprio a causa del fatto che sarebbero andati a fuoco materiali plastici, ai cittadini che vivono nelle vicinanze è stato raccomandato di tenere le finestre chiuse per il rischio che il fumo generato dal rogo fosse tossico.

Nessuno è fortunatamente rimasto intossicato a causa dell’incendio divampato all’interno della Services Lazio: le forze dell’ordine, con il supporto dei vigili del fuoco, hanno avviato un’indagine per capire quali siano state le cause. Non è infatti il primo rogo che scoppia in un’azienda che si occupa del trattamento di rifiuti, ed è anzi l’ennesimo caso in Italia nel corso dell’estate 2018, il che lascia pensare alla possibilità di dolo.

Danieele Orlandi