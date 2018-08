Autobus precipita in una scarpata, grande dramma per i passeggeri: morte 16 persone

Bulgaria, l’incidente vicino alla città di Svoge

Terribile, in, per un gruppo di 42 persone. Per loro quella che doveva essere una, all’insegna di relax e divertimento, si è trasformata in. Ieri mattinasu cui viaggiavano è precipitato in un. Nell’incidentee gli altri 26 passeggeri sono rimasti feriti.

Il drammatico incidente in cui hanno perso la vita 16 persone ed altre 26 sono rimaste ferite, è avvenuto ieri nei pressi della città bulgara di Svoge. L’autobus si stava recando verso un monastero che i turisti avrebbero dovuto visitare quando è uscito fuori strada ed è precipitato nella scarpata che fiancheggia l’autostrada, capovolgendosi.

I soccorsi, con almeno 15 ambulanze, sono giunti da Sofia, Vratsa e Montana. Il numero delle vittime e dei feriti, che dovrebbero essere tutti originari del villaggio di Bozhurishte, è stato confermato dal Ministero della Salute della Bulgaria, che ha confermato anche la criticità delle condizioni di salute di alcuni dei feriti.

Bulgaria, proclamato il lutto nazionale per le vittime dell’incidente

Stando alle prime ricostruzioni, potrebbe essere stata la pioggia a far perdere all’autista il controllo del mezzo. In Bulgaria le strade soffrono di una scarsa manutenzione, divenendo quindi pericolose per chi le percorre, soprattutto durante i periodi di condizioni climatiche avverse. Il Governo della Bulgaria ha proclamato un giorno di lutto nazionale per domani, lunedì 27 agosto 208.

Maria Mento