Bus turistico si ribalta nel burrone, è strage: almeno 16 morti e 27 feriti 

Strage in Bulgaria, bus turistico nel burrone

Un autobus turistico è finito in un burrone in Bulgaria, causando la morte di ben 16 persone ed il ferimento di altre 27.

Il fatto è avvenuto lungo un’autostrada non distante da Sofia: secondo le prime informazioni il bus pieno di turisti si stava dirigendo in un monastero quando è avvenuto l’incidente. I media locali hanno detto che il bus è uscito di strada e si è ribaltato, su un’autostrada a circa 20 km dalla capitale.

Il mezzo quindi è precipitato in un burrone, per circa 20 metri, schiantandosi su una strada sottostante. L’impatto ovviamente è stato molto violento e secondo i media sono rimaste coinvolte quattro macchine. Non si conoscono ancora le cause dell’incidente, ma si sa che la strada lungo la quale è avvenuto era molto tortuosa.

Il giornalista Ruslan Trad, presente sul posto, ha detto che “Il mezzo ha perso il controllo, ha colpito diverse macchine che si trovavano sulla sua strada ed è uscito dalla carreggiata, per poi precipitare da venti metri”.

I turisti erano tutti locali

Le ambulanze si sono subito recate sul posto, ed i feriti sono stati portati negli ospedali a Sofia. Secondo fonti mediche, molti dei feriti sono in condizioni critiche e si teme che il bilancio dei morti possa aumentare.

Secondo le ultime news i turisti a bordo del bus erano tutti bulgari di Bozhurishte, cittadina a nord di Sofia. Per lunedì è stata proclamata una giornata di lutto nazionale. A dare la notizia ufficiale della strage il ministro della Salute bulgaro Kiril Ananiev.